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Мэр Омска Оксана Фадина прибыла в Екатеринбург для обмена опытом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр Омска Оксана Фадина прибыла в Екатеринбург для обмена опытом

Сегодня, 18:30Общество
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