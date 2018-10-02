Мэр Омска Оксана Фадина прибыла в Екатеринбург для обмена опытом

Заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко провел встречу с мэром Омска Оксаной Фадиной. Глава города приехала вместе с вице-мэром Денисом Денежкиным и управляющим делами администрации Олегом Заремба.

Руководители Омска прибыли в Екатеринбург для обмена градостроительным опытом. Также на обсуждение будут подняты вопросы реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья, сохранение объектов культурного наследия, сообщает «Областная газета».