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Отопительный сезон в учреждениях Нижнего Тагила стартовал в штатном режиме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отопительный сезон в учреждениях Нижнего Тагила стартовал в штатном режиме

Сегодня, 20:30Общество
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