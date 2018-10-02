Отопительный сезон в учреждениях Нижнего Тагила стартовал в штатном режиме

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Образовательные учреждения Нижнего Тагила были обеспечены отоплением в срок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Директор «Центра обслуживания зданий и помещений» Андрей Обельчак доложил врио мэра Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву об обеспечении отоплением образовательных учреждений города.
Все объекты были подготовлены к началу отопительного сезона согласно планам и графикам. В конце августа завершились ремонтные работы, и произошла приемка тепловых узлов школ и детских садов.
Все объекты образования в Нижнем Тагиле были запущены в штатном режиме. Не возникло вопросов при обеспечении образовательных учреждений горячим, холодным водоснабжением и электричеством, информирует «Официальный сайт администрации Нижнего Тагила».
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