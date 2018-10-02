Первое заседание рабочей группы по созданию кампуса прошло в Нижнем Тагиле

В основу строительства кампуса будет положен зарубежный и отечественный опыт строительства студенческих городков, а сам проект планируется реализовать по конфедеративной модели, которая является наиболее современной и эффективной. Крупные предприятия Нижнего Тагила планируют создать на территории городка технопарки и специальные лаборатории, что позволит заниматься профориентацией студентов и снабжать промышленность города свежими кадрами.

Представители от студентов Нижнетагильского технологического и Нижнетагильского государственного социально-педагогического институтов предложили строительство площадки для проведения соревнований по WorldSkills, создание на территории кампуса коворкинг-центра и реализацию возможности проживания на территории городка не только иногородних, но и местных студентов.

Следующее заседание рабочей группы запланировано на вторую половину октября, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. На нём участники обсудят идеологию проекта.