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Почти 70% жителей Свердловской области удовлетворены ремонтом дорог в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почти 70% жителей Свердловской области удовлетворены ремонтом дорог в 2018 году

Сегодня, 09:15Общество
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