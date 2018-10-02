Почти 70% жителей Свердловской области удовлетворены ремонтом дорог в 2018 году

Опрос по оценке промежуточных результатов проекта «Безопасные и качественные дороги» был проведен департаментом информполитики Свердловской области на официальной странице проекта.

Участие в опросе приняли 1800 человек. Только 1,2% пользователей остались не довольны проектом и не увидели улучшений.