Почти 70% жителей Свердловской области удовлетворены ремонтом дорог в 2018 году
Сегодня, 09:15Общество
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69,5% свердловчан остались довольны ремонтом дорог в области. По мнению 27,5%, есть замечания, но в целом качество ремонта их устроило.
Опрос по оценке промежуточных результатов проекта «Безопасные и качественные дороги» был проведен департаментом информполитики Свердловской области на официальной странице проекта.
Участие в опросе приняли 1800 человек. Только 1,2% пользователей остались не довольны проектом и не увидели улучшений.
Всего в Свердловской области на 1 октября в нормативное состояние приведено 77 км региональных трасс, это основная часть от плана, пишет «Областная газета».
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