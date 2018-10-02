Спартакиада памяти полковника Иосифа Горошникова проходит в Нижнем Тагиле

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ежегодная спартакиада памяти полковника Иосифа Горошникова прходит в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
В этом году исполняется 46 лет со дня гибели полковника, который погиб при задержании преступника. Каждый год сотрудники правоохранительных органов проводят спартакиаду в память о погибшем коллеге.
Первым этапом соревнования стали состязания по вождению на скорость. Здесь необходимо было сдать теорию и выполнить практическое задание.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Первое место заняли сотрудники ГИБДД, второе место у ОМОН Росгвардии и третье место у команды сотрудников отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское».
Кроме того, далее полицейские будут соревноваться в игре в волейбол, в плавании, в стрельбе и в гиревом спорте, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей