Спартакиада памяти полковника Иосифа Горошникова проходит в Нижнем Тагиле

В этом году исполняется 46 лет со дня гибели полковника, который погиб при задержании преступника. Каждый год сотрудники правоохранительных органов проводят спартакиаду в память о погибшем коллеге.

Первым этапом соревнования стали состязания по вождению на скорость. Здесь необходимо было сдать теорию и выполнить практическое задание.

Первое место заняли сотрудники ГИБДД, второе место у ОМОН Росгвардии и третье место у команды сотрудников отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское».