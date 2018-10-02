Тагильчане поздравили пенсионеров пансионата «Тагильский» с Днем пожилого человека

В настоящий момент в пансионате «Тагильский» постоянно проживают 400 человек. В День пожилого человека все желающие могли поздравить пенсионеров и ветеранов. Неравнодушные тагильчане привезли сладкие подарки и даже выступили с музыкальными номерами.