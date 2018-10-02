Тагильчане поздравили пенсионеров пансионата «Тагильский» с Днем пожилого человека
Сегодня, 17:00Общество
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В День пожилого человека неравнодушные тагильчане привезли пенсионерам пансионата «Тагильский» сладкие угощения и приготовили музыкальные подарки.
Сюжеты: Нижний Тагил
В настоящий момент в пансионате «Тагильский» постоянно проживают 400 человек. В День пожилого человека все желающие могли поздравить пенсионеров и ветеранов. Неравнодушные тагильчане привезли сладкие подарки и даже выступили с музыкальными номерами.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
В этот праздник подопечные пансионата посетили музей и выставки и организовали собственный концерт для гостей, сообщает «Тагил-ТВ».
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