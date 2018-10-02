«ТСЖ бездействует»: жители дома в Нижнем Тагиле жалуются на отсутствие отопления

Жители дома № 10 на ул. Пихтовой в Нижнем Тагиле обратились на сайт «Городской контроль» с просьбой разобраться с проблемой с отоплением. Они сообщили, что в 6-м подъезде в однокомнатных квартирах все еще не появилось тепло.

До сих пор нет отопления. Дома очень холодно. Маленькие дети мерзнут. Никакие работы по ремонту не ведутся, ТСЖ бездействует,написано в обращении 1 октября.

Стоит отметить, что отопительный сезон в Нижнем Тагиле стартовал 15 сентября.

Ранее дом обслуживала УК «Дзержинского района». Однако летом 2018 года жителями дома было открыто ТСЖ.

Они от нас ушли не так давно, у них теперь ТСЖ,пояснили редакции TagilCity.ru в жилищной организации.

Проблемы у дома возникали и ранее. Так, в доме протекала крыша, а подъезды требовали ремонта, а в январе 2018 года жители многоэтажки написали на УК «Дзержинского района» жалобу в ОБЭП.

Светлана Одеркова - председатель ТСЖ Фото: Тагильский рабочий

Председателем ТСЖ «Пихтовая, 10» является Светлана Одеркова. Однако связаться с ней редакции не удалось.

При этом, нарушения в подаче отопления могут происходить и по вине самих жильцов.