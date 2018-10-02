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«ТСЖ бездействует»: жители дома в Нижнем Тагиле жалуются на отсутствие отопления
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«ТСЖ бездействует»: жители дома в Нижнем Тагиле жалуются на отсутствие отопления

Сегодня, 12:12ОбществоЮлия СувороваФото: nikcenter.org
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