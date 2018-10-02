«Уралбиофарм» в Екатеринбурге оштрафовано за заброшенный памятник архитектуры
Сегодня, 22:50Общество
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В Екатеринбурге оштрафовано ОАО «Уралбиофарм», которое является собственником заброшенного здания Госстраха. Данное здание входит в число объектов культурного наследия.
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Компании, являющейся нынешним владельцем заброшенного здания Госстраха, придется заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Сообщается, что на здании облезла штукатурка, стены в трещинах, фасад разрисован граффити.
Кроме того, специалисты Управления госохраны объектов культурного наследия обнаружили, что в здание может войти кто угодно, что также небезопасно для его сохранности, а также в нем разбиты окна.
По закону за сохранность объекта культурного наследия должен отвечать владелец. В отношении ОАО «Уралбиофарм» составлен административный протокол, также организация должна выплатить штраф 200 тыс. рублей, пишет znak.com.
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