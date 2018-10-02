«Уралбиофарм» в Екатеринбурге оштрафовано за заброшенный памятник архитектуры

Компании, являющейся нынешним владельцем заброшенного здания Госстраха, придется заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Сообщается, что на здании облезла штукатурка, стены в трещинах, фасад разрисован граффити.

Кроме того, специалисты Управления госохраны объектов культурного наследия обнаружили, что в здание может войти кто угодно, что также небезопасно для его сохранности, а также в нем разбиты окна.