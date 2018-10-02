Жена чиновника из Первоуральска лишилась дома и земельного участка

В 2014 году на жену начальника отдела транспорта и связи Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства ГО Первоуральск был оформлен участок в 905 кв. метров и дом площадью 181,2 кв. метра. Стоимость недвижимого имущества составила 5,3 млн рублей. Данная сумма превышает доход обоих супругов за три года до проведения сделки.

Прокуратура направила иск в суд для того, чтобы дом и участок перевести в госсобственность. В 2016 году суд отказал в удовлетворении требований прокуратуры. Однако прокурор направил обращение в суд первой инстанции, который отменил предыдущее решение.