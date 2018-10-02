Житель Асбеста получил три года условно за покупку наркотиков через интернет

Осужденный являлся сотрудником местного предприятия. Наркотики мужчина решил приобрести, находясь на рабочем месте. Для выполнения задуманного он привлек к покупке своего знакомого, чтобы не вызвать подозрений в отношении себя. Покупка наркотика была совершена через интернет-приложение в мобильном телефоне.

Когда мужчина узнал о месте, где спрятана «закладка», он съездил туда, забрал наркотик, употребил часть и вернулся на работу.

Охранники предприятия, заподозрившие злоумышленника в употреблении запрещенных веществ, вызвали полицию. В кабинете осужденного было изъято 1,16 грамм наркотика.