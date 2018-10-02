Житель Асбеста получил три года условно за покупку наркотиков через интернет

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В Асбесте 42-летний уроженец поселка Рефтинский осужден на три года условно за покупку наркотических веществ через интернет.
Осужденный являлся сотрудником местного предприятия. Наркотики мужчина решил приобрести, находясь на рабочем месте. Для выполнения задуманного он привлек к покупке своего знакомого, чтобы не вызвать подозрений в отношении себя. Покупка наркотика была совершена через интернет-приложение в мобильном телефоне.
Когда мужчина узнал о месте, где спрятана «закладка», он съездил туда, забрал наркотик, употребил часть и вернулся на работу.
Охранники предприятия, заподозрившие злоумышленника в употреблении запрещенных веществ, вызвали полицию. В кабинете осужденного было изъято 1,16 грамм наркотика.
Суд Асбеста приговорил мужчину к трем годам условно и соблюдению определенных обязанностей, сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.
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