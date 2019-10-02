Baltic Weekend в Санкт-Петербурге собрал участников с 12 стран

Karelinform.ru пишет, что организатор форума, генеральный директор агентства SPN Communications Андрей Баранников отметил Baltic Weekend как зрелый коммуникационный бренд, посещаемость которого увеличивается каждый год. Вместе с тем, список ведущих обновился на 50%.

Наиболее востребованной в первый день выступила дискуссия, руководил которой ведущий редактор журнала Esquire и писатель Сергей Минаев. В рамках обсуждения «Медийные войны: Фронт без линии фронта» профессионалы индустрии из Snob.ru, Rambler, и других компаний говорили о том, сформирован ли в России институт медийной репутации в России. Помимо того, специалисты обсудили практику медийного соперничества, а также место творчества в успешной медиа-стратегии.

Вторая по значимости тема на Baltic Weekend — практика информационного сопровождения отечественных нацпроектов. Модератором панельной дискуссии стала заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина. Вывод, к которому пришли участники дискуссии: необходимо продвигать мечту, не пропагандируя национальные проекты.

Вечером первого дня в Главном штабе Государственного Эрмитажа состоялась XX церемония награждения профессиональной премии PROBA Awards. Так, в 14 номинациях соревновались свыше 360 специалистов.

Вместе с тем, за 2 дня форума состоялось 6 круглых столов, в ходе которых профессионалы обсудили антикризисные коммуникации, умение привести в согласие личную позицию и корпоративные интересы, ценность личного бренда и роль цифровизации в управлении коммуникациями.