Екатеринбуржцы смогут наблюдать за опросом по выбору места для храма в онлайн-режиме

Контролировать процесс опроса будет ситуационный штаб на базе центра общественного наблюдения и ассоциация «Голос». Об этом рассказал глава горизбиркома Вадим Антошин.

Трансляция опроса будет проходить на сайте администрации Екатеринбурга. На каждом участке будут работать по четыре наблюдателя, один из них сможет сопровождать ящики туда, где будет осуществляться подсчет голосов.