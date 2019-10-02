Екатеринбуржцы смогут наблюдать за опросом по выбору места для храма в онлайн-режиме
Сегодня, 20:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Во время опроса по выбору места строительства храма в Екатеринбурге на участках будет организовано видеонаблюдение, пишет ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Контролировать процесс опроса будет ситуационный штаб на базе центра общественного наблюдения и ассоциация «Голос». Об этом рассказал глава горизбиркома Вадим Антошин.
Трансляция опроса будет проходить на сайте администрации Екатеринбурга. На каждом участке будут работать по четыре наблюдателя, один из них сможет сопровождать ящики туда, где будет осуществляться подсчет голосов.
Опрос пройдет 13 октября. Для его проведения в столице Урала организуют 51 площадку. Екатеринбуржцам предложат выбрать одно из двух мест для храма: территорию за Макаровским мостом и территорию приборостроительного завода.
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