«Мы будем петь и будем жить». Как пенсионеры Нижнего Тагила борются со скукой

День пожилого человека совпал с первым днём в центре новой группы дневного отделения. В этот же день в честь праздника было запланировано выступление творческой группы «Тагил». Тагильские пенсионеры пришли в центр к 10 утра. Для них здесь ежедневно проходят творческие и технические занятия, их водят в кино, театры и музеи. Напоминает летний лагерь — только не для детей, а для пожилых.

Им очень не хватает общения и досуга. Если летом кто-то уезжает в сад, то зимой наш центр всегда полон. А за год нас посещает порядка 350 человек,говорит заведующая отделением дневного пребывания Яна Стужина.

Фото: tagilcity.ru

Название группы «Тагил», которая должна выступить для пенсионеров сегодня — это аббревиатура от «Творческая активная группа инициативных людей». В ней выступают такие же пенсионеры: поют, читают стихи, «ТАГИЛ» также выступают в других центрах социального обслуживания. Они поют, читают стихи, ставят юмористические этюды. 1 октября они показали короткую постановку о слишком большой пенсии — главный герой не знает, куда её потратить, а в конце осознаёт, что это был всего лишь сон, и приходит к выводу, что счастье — не в деньгах. Артистов вызывают на бис. Они завершают выступление песнями «Хочу назад в СССР» и «Мы будем петь и и будем жить».

Помимо творческих мероприятия, в центре проводит работу психолог. Ещё одна секция — обучение компьютерной грамотности, но самая популярная — бисероплетение. В центре регулярно работают группы дневного посещения, но для занятий в секциях можно записаться отдельно.

Есть также клуб аэробики и танцев «Вдохновения», которым руководит пенсионерка Людмила Двинских. По её словам, танцы — лучший способ борьбы с болезнями.

Мы можем танцевать по два часа и ещё час заниматься аэробикой. Я спрашиваю: «Устали?» Нет, говорят, но кушать хотим,говорит Людмила Двинских.

Пока на сцене репетируют, в актовом зале сидит единственный зритель. Это 80-летний ветеран труда Фёдор Ознобихин, которого привели подруги. Он здесь впервые, просто сидит и смотрит. Говорит, что обязательно подготовится к следующему занятию.

Валентина Шихова, Фёдор Ознобихин, Людмила Двинских, Валентина Шерстакова. Фото: tagilcity.ru