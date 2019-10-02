На Урале сообщили о незаконном вскрытии могил участников группы Дятлова
Сегодня, 09:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Адвокат Общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов сообщил, что могилы участников группы Дятлова были вскрыты незаконно, пишет «Уральский рабочий».
Речь идет о могиле Семена Золотарева, эксгумация была проведена еще в 2018 году, на этом настояли родственник погибшего. Связано это было с подозрениями, что в могиле мог находиться не Золотарев. Часть останков из могилы забирали на экспертизу.
Черноусов считает, что подобные действия являются нарушением закона и требует запретить эксгумацию тел дятловцев без разрешения силовых ведомств. По его мнению, проводить подобные процедуры можно только в рамках уголовного дела.
Напомним, Генпрокуратура в начале этого года инициировала возобновление разбирательства по факту смерти группы Дятлова, в качестве основных причин трагического инцидента рассматриваются природные факторы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей