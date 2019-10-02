Не Куйвашевым единым. Что постят випы второго города в регионе губернатора-блогера

На аккаунт Евгения Куйвашева в Instagram подписано порядка 27 тысяч человек. Там губернатор публикует фотографии рабочих моментов и посещения мероприятий, но личную жизнь практически не освещает. При этом его публикации набирают тысячи лайков. Отметим, что, по данным сервиса «IG Audit», примерно 26% подписчиков губернатора — боты.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев от главы региона по числу подписчиков в Instagram отстаёт: всего 3 тысячи человек, но не менее активных. Читатели пользуются его блогом, чтобы оставить в комментариях просьбы о благоустройстве города, или жалобы. При этом ботов у него в процентном соотношении вдвое меньше — «IG Audit» вычислил всего 13%. Кроме работы, в блоге Пинев нередко делится фотографиями из личной жизни. Его публикации набирают по несколько сотен лайков.

Депутат Госдумы Нижнего Тагила Алексей Балыбердин «засел» на трёх площадках: Facebook, Instagram, и ВКонтакте. Подписываться на каждую нет смысла: посты дублируется в соцсетях. Друзей ВК у Балыбердина порядка 2,1 тысяч, а в Instagram около 1100 подписчиков, однако в последней четверть, по подсчётам «IG Audit» — боты. Все аккаунты депутата — рабочие, в которых он рассказывает о своей деятельности, а также комментирует важные для Нижнего Тагила события, за что, бывает, подвергается, критике. Так, во время «бунта» тагильских хирургов он позволил себя ряд неосторожных высказываний, отчасти осуждающих массово увольняющихся медиков, и тут же попал под обструкцию со стороны тагильчан. Впрочем, от комментариев Алексей Балыбердин не скрывается и отвечает на вопросы там же, так что его страница систематически становится истоником новостей для СМИ.

У руководителя пресс-службы администрации Аллы Жернаковой есть аккаунт в ВК, но открыт он только для «друзей», из чего можно сделать однозначный вывод, что страница — совсем не для работы. На стене Жернаковой встречаются посты о жизни города и работы администрации, но в основном там — репосты с цитатами писателей, аудиокнигами и призывами о поиске приюта для животных.

Фото: страница Аллы Жернаковой ВКонтакте

У Вице-мэра Нижнего Тагила Вячеслава Горячкина тоже есть Instagram. Ну как есть? Первый пост появился неделю назад, а всего их — три. Подпичиков немного — всего 160 — зато можно подсчитать, что как минимум треть из них активна — каждый из трёх постов собрал в среднем по 50 лайков.

Депутат Нижнетагильской думы и директор «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулов также ведёт Instagram. При 700 подписчиках его публикации набирают по несколько сотен лайков. В основном дорожник публикует снимки с работы, иногда разбавляя их личными фото.

Ещё один тагильский депутат Мария Лисина в соцсетях более активна: и в Instagram, а в ВКонтактер регулярно публикует кадры из личной жизни, работы в администрации, а также с других проектов. На Instagram девушки подписано 1.8 тысяч человек, а ВКонтакте депутат имеет порядка 3.8 тысяч друзей, но там не надейтесь пожаловаться Лисиной в комментариях: они закрыты.