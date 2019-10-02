Опубликован список дорог Нижнего Тагила, которые отремонтируют по БКАД в 2020 году

По подсчётам TagilCity.ru согласно документу, общая площадь объектов, которые планируется отремонтировать равна порядка 430 тысяч квадратных метров.

Также будут отремонтированы дороги:

По улице Окунева на участке от улицы Ильича до проспекта Вагоностроителей площадью 4.591 квадратных метров.

По улице Окунева на участке от улицы Ильича до проспекта Вагоностроителей площадью 19.885 квадратных метров.

По улице Береговая-Ударная площадью 17.136 квадратных метров.

По улице Горошникова на участке от улицы Пархоменко до улицы Красногвардейская площадью 17.078 квадратных метров.

По улице Красногвардейская площадью 43.572 квадратных метров.

По проспекту Строителей площадью 18.310 квадратных метров.

По проспекту Уральский на участке от улицы Береговая-Ударная до проспекта Октябрьский площадью 48.686 квадратных метров.

По улице Фестивальная площадью 61.559 квадратных метров.

По улице Дружинина площадью 14.333 квадратных метров.

По улице Тагилстроевская площадью 20.271 квадратных метров.

По улице Черных на участке от улицы Фрунзе до улицы Тагильская площадью 14.250 квадратных метров.

По улице Тагильская площадью 10.783 квадратных метров.

По улице Кирова площадью 13.390 квадратных метров.

По улице Свердлова на участке от Восточного шоссе до улицы Чайковского площадью 14.425 квадратных метров.

По улице Юности на участке от Восточного шоссе до улице Алтайская площадью 26.460 квадратных метров.

По улице Алтайская площадью 61.853 квадратных метров.

По улице Красных Зорь на участке от улицы Металлургов до улицы Балакинская площадью 3.514 квадратных метров.

По улице Шевченко на участке от улицы Металлургов до улицы Пожарского площадью 5.930 квадратных метров.

По улице Пожарского площадью 3.290 квадратных метров.

По улице Матросова на участке от улицы Пожарского до улицы Гвардейская площадью 830 квадратных метров.

По улице Геологов площадью 9.035 квадратных метров.

К санаторию «Сосновый Бор» площадью 1.292 квадратных метров.