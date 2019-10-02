Пожилые работники Приморье поедут отдыхать за счет ФСС

Нынешнее законодательство позволяет отправлять в дома отдыха не только работников вредных производств, но и людей преклонного возраста. Данный процесс стоит на контроле Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, информирует Vostokmedia.

Персонал ФСС завершил прием заявлений от работодателей, которые просят финансирование на мероприятия по профилактике травматизма и профессиональных заболеваний своих сотрудников. Новая программа дает возможность выделять на улучшение условий труда часть собираемых налогов. Речь идет о 30% от всей суммы страховых взносов. Этими средствами можно оплатить и организацию отдыха.

Программа ФСС очень обширна. В основном работодатели просят поспособствовать в проведении медицинских осмотров сотрудников. В этом году на эти цели будет потрачено 64,2 миллиона рублей. На покупку защитных средств выделят 44,9 миллиона рублей, а на санаторно-курортное лечение - 26,3 миллиона рублей.

В 2018 году в Фонд поступили заявления от 397 организаций. Сумма выделенных средств оказалась свыше 115 миллионов рублей. В текущем году в Приморском крае количество таких организаций превысило 500. Объем финансирования здесь составил 165,4 миллиона рублей. Так, из Владивостока денег попросили 213 организаций. В целом им было выделено 57,5 миллиона рублей. На санаторно-курортное лечение жителей Приморья ФСС направил свыше 26 миллионов рублей. На 193 пожилых людей было выделено 8,7 миллиона рублей.