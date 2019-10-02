СМИ: главе «Ростеха» Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

На сайте Кремля соответствующий документ пока не опубликован, однако собеседники издания говорят, что он был подписан президентом России Владимиром Путиным еще несколько недель назад.

Чемезов удостоен почетного звания за существенный вклад в развитие оборонной промышленности России. Героям России вручаются медаль «Золотая Звезда» и сопровождающую грамоту о присвоении звания. Кроме того, в Иркутской области в Черемхово, где родился Чемезов, могут установить его бюст.