Снежный ремонт и башкирские живодёры: «нетагильские» новости из России за 2 октября

Асфальт в снег

Жителям Ростова следует приготовиться к картине на дорогах, когда ближе к зиме во время выпадения снега рабочие приступают к укладке асфальта. Такой вывод можно сделать из заявления представляющего регион депутата Госдумы Антона Гетты, который пожаловался, что область слишком позднего финансирования на дорожные работы. По его словам, из-за бюджетных правил Ростов получает деньги только в августе, а «потом появляются видео, как асфальт в снег укладывают».

Депутат Госдумы рассказал, почему асфальт на дорогах Ростова кладут в снег Фото: vk.com/rostovnadonu

Башкирские живодёры

В Стерлитамаке все в шоке от истории с найденными в подвале убитыми щенками. Глава местной администрации Владимир Куликов, как передаёт mkset.ru, обещает, что не спустит дело на тормозах, но в то же время пытается остудить пыл возмущённых жителей и поспешно не обвинять подозреваемых, а дать властям во всём разобраться.

Мэр башкирского Стерлитамака заявил, что щенки были убиты Фото: страница Владимира Куликова на фейсбуке

Депутаты против журналистов

В Омске журналистов выгнули из зала заседания горсовета. Как пишет издание gorod55.ru, случилось это как раз во время представления обновлённого интерьера: вроде бы, всё всем понравилось, но чиновники решили, что представители СМИ загораживают вид присутствовавшим там же почётным жителям. Журналисты удивляются: как они могли кому-либо помешать, если занимали места в самом дальнем углу зала.

Омский Горсовет выставил прессу из зала заседаний, прикрывшись почетными гражданами Фото: "Город55"

Депутаты против журналистов — 2

В Карелии у депутатов отношения с представителями прессы складываются ещё хуже. Как передаёт karelinform.ru, перед уходом с горсовета в Лахденпохья местный парламентарий Евгений Проворов уходил с угрозами в адрес главреда районной газеты Романа Захарова, а после дождался на улице, где произошла стычка, которая, к счастью, обошлась без жертв.

В Карелии депутат напал на главного редактора районной газеты Фото: Медиахолдинг 1Mi

Больничное заражение

В Ставропольском крае ждут суда по делу заражения ВИЧ-инфекцией троих детей и двух взрослых в больнице Буденновска. Инцидент случился ещё в 2018 году, а сегодня издание newstracker.ru сообщило, что следствие завершено, и теперь виновных будет определять судья.