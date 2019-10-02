Тагильская мэрия согласовала с коммунистами экологический митинг в вечернее время
Сегодня, 17:12ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Администрация Нижнего Тагила разрешила местной ячейки коммунистов провести экологический митинг в Комсомольском сквере. Акция состоится в субботу, 5 октября, в 20.01, сообщается на сайте мэрии.
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Ранее КПРФ планировала провести митинг на этом же месте, но с 13.00 до 15.00. Однако мэрия мероприятие не согласовала, сославшись на то, что в это время там будут пикетировать зоозащитники. Коммунистам предложили альтернативу — площадки на ВМЗ или Руднике, однако те отказались.
Во второй раз коммунисты попросили администрацию согласовать другое время — в 20.21, после акции в защиту животных. Тогда мэрия города одобрила экологический митинг.
Коммунисты Нижнего Тагила готовят экологический митинг
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