Тагильская мэрия согласовала с коммунистами экологический митинг в вечернее время

Ранее КПРФ планировала провести митинг на этом же месте, но с 13.00 до 15.00. Однако мэрия мероприятие не согласовала, сославшись на то, что в это время там будут пикетировать зоозащитники. Коммунистам предложили альтернативу — площадки на ВМЗ или Руднике, однако те отказались.