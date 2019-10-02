Умер тагильский художник Владимир Истомин

Истомин прославился среди любителей живописи печатной графикой, которой он посвятил большую часть своих работ. Его последняя выставка, которая прошла в Музее ИЗО Нижнего Тагила «Во сне я вижу Чукотку», познакомила посетителей с работами, созданными при помощи гуаши, угля и сангины.

Такое счастье, что он был рядом с нами, оставил для людей столько прекрасного и ценного, и как жалко, что Владимира Алексеевича Истомина сегодня не стало, написала на своей странице «Вконтакте» старший научный сотрудник Нижнетагильского музея изобразительных искусств Ксения Баданина.

По словам коллег, художник скончался утром 2 октября.

Владимир Истомин родился в 1939 году в селе Исетское, Свердловской области. Он окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института и там же несколько лет работал преподавателем. Долгое время художник жил на Чукотке в Анадыре. В 1989 году получил звание заслуженного художника РСФСР. Участник всесоюзных и всероссийских выставок. Более 20 выставок были проведены за рубежом. Некоторые его работы находятся в частных коллекциях в России и за границей.