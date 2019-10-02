В Екатеринбург приедут российские шпионы, работавшие в США

Андрей Безруков и Елена Вавилова (Дональд Ховард Хитфилд и Трэйси Ли Энн Фоли) выступят в столице Урала в рамках проекта «Прямая линия», информацию изданию подтвердил ее ведущий пранкер Алексей Столяров (Лексус).

Агенты были направлены в Америку еще 80-х годах и прожили в США 25 лет, скрывать правду от родственников и близких, полностью сменить образ жизни. До 2010 года шпионы не могли разговаривать на русском языке. Они были арестованы во время празднования дня рождения сына.

Позже их обменяли на западных шпионов, разоблаченных в России, в число которых входил и Сергей Скрипаль,сообщил Лексус.