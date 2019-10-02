В Екатеринбург приедут российские шпионы, работавшие в США
Сегодня, 10:23ОбществоФото: страница Алексея Столярова в Facebook
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Дональд Ховард Хитфилд и Трэйси Ли Энн Фоли, долгое время жившие в США и осуществлявшие шпионскую деятельность в пользу России, приедут в Екатеринбург, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Андрей Безруков и Елена Вавилова (Дональд Ховард Хитфилд и Трэйси Ли Энн Фоли) выступят в столице Урала в рамках проекта «Прямая линия», информацию изданию подтвердил ее ведущий пранкер Алексей Столяров (Лексус).
Агенты были направлены в Америку еще 80-х годах и прожили в США 25 лет, скрывать правду от родственников и близких, полностью сменить образ жизни. До 2010 года шпионы не могли разговаривать на русском языке. Они были арестованы во время празднования дня рождения сына.
Позже их обменяли на западных шпионов, разоблаченных в России, в число которых входил и Сергей Скрипаль,сообщил Лексус.
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