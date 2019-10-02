В Екатеринбурге экс-депутату Плаксину предъявлено обвинение по делу о мошенничестве

Плаксин является главой некоммерческого партнерства «Уралэнергостройкомплекс». Это компания занималась проектом «Первого Николаевского» и еще рядом проектов, которые компания не смогла завершить из-за нехватки средств. Из-за невыполнения подрядчиком своих обязательств появилось большое количество обманутых пайщиков и дольщиков. Завершить строительство ЖК «Первый Николаевский» обязалась компания Prinzip. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В 2018 году на Игоря Плаксина подавал в суд «Примсоцбанк». Экс-депутат задолжал банку 299,4 млн рублей. Он сумел уладить ситуацию и заключить с банком мировое соглашение. В отношении его сына, который также занимается строительным бизнесом, введена процедура банкротства.