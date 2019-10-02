В Екатеринбурге экс-депутату Плаксину предъявлено обвинение по делу о мошенничестве
Сегодня, 19:10ОбществоФото: официальный сайт гордумы Екатеринбурга
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Бывшему депутату думы Екатеринбурга Игорю Плаксину предъявлено обвинение по уголовному делу о мошенничестве при строительстве жилого комплекса «Первый Николаевский», пишет Znak со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург
Плаксин является главой некоммерческого партнерства «Уралэнергостройкомплекс». Это компания занималась проектом «Первого Николаевского» и еще рядом проектов, которые компания не смогла завершить из-за нехватки средств. Из-за невыполнения подрядчиком своих обязательств появилось большое количество обманутых пайщиков и дольщиков. Завершить строительство ЖК «Первый Николаевский» обязалась компания Prinzip. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В 2018 году на Игоря Плаксина подавал в суд «Примсоцбанк». Экс-депутат задолжал банку 299,4 млн рублей. Он сумел уладить ситуацию и заключить с банком мировое соглашение. В отношении его сына, который также занимается строительным бизнесом, введена процедура банкротства.
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