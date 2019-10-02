В Екатеринбурге готовятся к приезду Покраса Лампаса

Информацию о приезде художника подтвердила организатор фестиваля Анна Клец. Для начала организаторы отреставрирую некоторые части изображения. В частности, речь идет об участке, который испортили коммунальщики. Затем планируются начать подготовку к новой форме (убрать изображение креста).

Точная дата приезда Покраса Лампаса пока не названа. Предполагается, что он успеет переделать работу до начала осенних дождей.