В Екатеринбурге готовятся к приезду Покраса Лампаса

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Команда фестиваля «Стенограффия» начинает готовить супрематический крест Покраса Лампаса к его приезду, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Информацию о приезде художника подтвердила организатор фестиваля Анна Клец. Для начала организаторы отреставрирую некоторые части изображения. В частности, речь идет об участке, который испортили коммунальщики. Затем планируются начать подготовку к новой форме (убрать изображение креста).
Точная дата приезда Покраса Лампаса пока не названа. Предполагается, что он успеет переделать работу до начала осенних дождей.
Напомним, решение о том, что супрематический крест нужно переделать, было принято после возмущения православных активистов. Они выступали против арт-объекта сообщая что «нельзя попирать крест ногами».
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