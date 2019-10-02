В Екатеринбурге урбанисты представили проект благоустройства Зеленой Рощи

Злоказов предлагает заасфальтировать уже существующие тропинки, расширить детскую площадку, увеличить число скамеек, создать дополнительный вход с парковочными местами, а также сохранить дорожку к ограде Ново-Тихвинского монастыря. Проект касается благоустройства северной части парка.

Активист также отмечает, что идеи по благоустройству южной части мэрия Екатеринбурга пока отвергает. Архитектор сообщает, что аргументы администрации при этом «довольно слабые».