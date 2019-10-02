В Екатеринбурге урбанисты представили проект благоустройства Зеленой Рощи
Сегодня, 14:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Архитектор-урбанист Владимир Злоказов на своей странице в Facebook представил проект благоустройства Зеленой Рощи.
Сюжеты: Екатеринбург
Злоказов предлагает заасфальтировать уже существующие тропинки, расширить детскую площадку, увеличить число скамеек, создать дополнительный вход с парковочными местами, а также сохранить дорожку к ограде Ново-Тихвинского монастыря. Проект касается благоустройства северной части парка.
Активист также отмечает, что идеи по благоустройству южной части мэрия Екатеринбурга пока отвергает. Архитектор сообщает, что аргументы администрации при этом «довольно слабые».
Напомним, в Зеленой Роще были обнаружены захоронения 200-летней давности. После этого работы по реконструкции парка временно приостановили.
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