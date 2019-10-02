В Екатеринбурге в лесу нашли пуделя с опухолью

Семейная пара из Екатеринбурга во время похода в лес за грибами нашла карликового пуделя с опухолью молочных желез, пишет портал Е1.
Свердловчанка рассказала, что, когда они с мужем заходили в лес, — увидели собачку, прошли мимо, а когда возвращались — животное сидело на том же месте. Пес побежал за людьми и спрятался под машину. Животное было в грязи, свердловчанка пожалела собаку и забрала к себе.
Обнаружилось, что животное больно. У пуделя — рак молочных желез в запущенной стадии. Собаку прооперировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Через месяц возможно провести еще одну операцию. В ветеринарной клинике рассказали, что собаку ранее хорошо кормили и ухаживали за ней. Животному около пяти лет.
Жительница Екатеринбурга разместила в соцсетях объявление и надеется, что хозяева собаки найдутся. Однако не исключено, что пуделя могли оставить в лесу из-за заболевания, так как операция по удалению опухоли стоит не дешево.