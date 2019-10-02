В Нижнем Тагиле прошла премьера «хулиганской» документалки Федорченко
1 октября в рамках фестиваля документального кино «Россия» в Нижнем Тагиле состоялась премьера документального фильма Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен», в котором рассказывается о работе Свердловской киностудии в конце 1990-х годов.
Перед сеансом зрителей поздравили с началом фестиваля начальник управления культуры города Светлана Юрчишина и директор «Красногвардейца» Зоя Копысова. Они сказали пару слов об истории фестиваля в Тагиле и пригласили на дальнейшие сеансы. После них продюсер «Кино эпохи перемен» высказался о фильме и фестивале.
Благодарю фестиваль, что меня направили в этот кинотеатр. Очень замечательно. Однажды на фестивале за два дня я посмотрел очень много документальных фильмов. В тот раз я так много узнал о России. Это невероятно. Документальное кино — это наша реальная жизнь,сказал продюсер фильма Дмитрий Воробьёв.
Методист по кино «Красногвардейца» и куратор фестиваля в Нижнем Тагиле Виталий Скорев назвал фильм хулиганским, но отметил его качество. Сам Алексея Федорченко определил жанр фильма как «комедия-реквием».
Помимо Нижнего Тагила, фильм показывался на остальных площадках фестиваля.
Напомним, с 1 по 6 октября, будут проходить бесплатные показы в «Красногвардейце» и впервые на второй площадке — Центральной городской библиотеке, там будут идти телевизионные документальные фильмы. Также на многие показы будут приезжать режиссёры и члены съёмочных групп, с которыми можно будет пообщаться после сеансов.