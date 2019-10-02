В Нижнем Тагиле рассмотрят вариант строительства храма для старообрядцев на ГГМ

В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что окончание разработки проекта завершится в июле 2020 года. Для рассмотрения выбраны территории жилых районов «Муринские пруды» и «Запрудный». В том случае, если власти решат выделить место под строительство храма на этой территории, старообрядцы получат возможность застраивать ее после проведения всех процедур по подготовке градостроительной документации.