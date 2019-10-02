В Нижнем Тагиле рассмотрят вариант строительства храма для старообрядцев на ГГМ
Сегодня, 20:32ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Гордума Нижнего Тагила рассмотрит вопрос о строительстве старообрядческого храма на «Муринских прудах» и «Запрудном», пишет «Интерфакс».
Сюжеты: Нижний Тагил
В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что окончание разработки проекта завершится в июле 2020 года. Для рассмотрения выбраны территории жилых районов «Муринские пруды» и «Запрудный». В том случае, если власти решат выделить место под строительство храма на этой территории, старообрядцы получат возможность застраивать ее после проведения всех процедур по подготовке градостроительной документации.
Ранее мэрия отказала в строительстве храма в районе старообрядческого кладбища в микрорайоне «Запрудный».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей