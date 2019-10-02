В редакции дагестанской газеты «Черновик» проходят обыски

В редакцию издания пришли представители СК Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов, их сопровождали вооруженные люди. По сообщению учредителя издания Магди Камалова, который находится сейчас за пределами Дагестана, силовики требовали открыть кабинеты учредителя и главного редактора.

Оперативные мероприятия, по предварительным данным, проходят в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении журналиста Абдулмумина Гаджиева. Камалов подчеркивает, что проводить силовое проникновение при этом было не обязательно, издание могло выполнить все требования в рамках предписания.