В редакции дагестанской газеты «Черновик» проходят обыски
Сегодня, 13:43ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Дагестане в редакции газеты «Черновик» 2 октября начались обыски, пишет «Московский Комсомолец».
В редакцию издания пришли представители СК Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов, их сопровождали вооруженные люди. По сообщению учредителя издания Магди Камалова, который находится сейчас за пределами Дагестана, силовики требовали открыть кабинеты учредителя и главного редактора.
Оперативные мероприятия, по предварительным данным, проходят в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении журналиста Абдулмумина Гаджиева. Камалов подчеркивает, что проводить силовое проникновение при этом было не обязательно, издание могло выполнить все требования в рамках предписания.
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