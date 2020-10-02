Бард Новиков намерен судиться с «фабрикантами» дела о «Бухте Квинс»

Напомним, «противостояние» поселка «Бухта Квинс» и известного барда длится много лет. В 2008 году ООО «Группа Компаний Домбери» начинало строительство поселка на берегу озера Шарташ и в число учредителей структуры входил Александр Новиков. Тогда же и был создан ПЖСК «Бухта Квинс». Примерно через два года стройка была приостановлена и возобновлена лишь в 2015 году в связи с уголовным делом, которое возбудило ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области.