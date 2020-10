Бард Новиков намерен судиться с «фабрикантами» дела о «Бухте Квинс»

Известный шансонье Александр Новиков собирается засудить тех, кто «сфабриковал» дело о «Бухте Квинс», сообщает певец на своей странице в Facebook.

Свердловский областной суд согласился с решением Ленинского районного суда Екатеринбурга об оплате Новикову компенсации в размере одного миллиона рублей за уголовное преследование в деле о хищении средств ЖСК «Бухта Квинс». Ранее бард фигурировал в роли обвиняемого. С сегодняшнего дня приступаем к этой стадии процесса,оповестил шансонье. Ранее Новиков пояснял, что один миллион рублей это та сумма, которую он, будучи обвиняемым, был вынужден потратить за последний год на адвоката. Однако, по словам барда, потери превышают указанную сумму. Следственный комитет предпринял попытку обжаловать решение суда, поскольку сумма показалась им необоснованной. Напомним, «противостояние» поселка «Бухта Квинс» и известного барда длится много лет. В 2008 году ООО «Группа Компаний Домбери» начинало строительство поселка на берегу озера Шарташ и в число учредителей структуры входил Александр Новиков. Тогда же и был создан ПЖСК «Бухта Квинс». Примерно через два года стройка была приостановлена и возобновлена лишь в 2015 году в связи с уголовным делом, которое возбудило ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области. В 2016 году в Екатеринбурге состоялся суд по избранию меры пресечения Александру Новикову и его партнеру Михаилу Шилиманову. Они обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков ЖК «Бухта-Квинс». В июле 2019 года управление следственного комитета по Свердловской области прекратило уголовное преследование певца. С июня этого года за строительство второй очереди «Бухты Квинс» взялся новый застройщик, а в августе Бард Новиков отсудил у государства миллион рублей за обвинение по делу «Бухты Квинс».

