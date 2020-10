Больница Асбеста получит грант за организацию мобильного госпиталя в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил грантом больницу Асбеста, за развернутый в Екатеринбурге мобильный госпиталь по лечению коронавирусных больных. Указ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, мобильный госпиталь закрыли в конце сентября. Он размещался на территории АО «Уральский выставочный центр» на ЭКСПО-бульваре. Пациентов лечили с начала июля до середины августа. Стоимость проекта составила почти 285 миллионов рублей. Мобильный госпиталь «Екатеринбург-ЭКСПО» для больных коронавирусом закрывается

