Больница Асбеста получит грант за организацию мобильного госпиталя в Екатеринбурге

Напомним, мобильный госпиталь закрыли в конце сентября. Он размещался на территории АО «Уральский выставочный центр» на ЭКСПО-бульваре. Пациентов лечили с начала июля до середины августа. Стоимость проекта составила почти 285 миллионов рублей.