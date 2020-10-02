Дегтярев привлек допсредства на строительство соцобъектов в Хабаровском крае

"Мы в Хабаровский край в этом году буквально за несколько месяцев привлекли дополнительные средства – более 2 миллиардов рублей. Там трудное положение в крае, но в общем, он (Михаил Дегтярев) очень активно решает проблемы – сегодня выступил с докладом на совещании по каждой из программ - аварийным мостам, аварийному жилью, по программе "Стимул". Но даже если в текущем году не получится достроить, то на следующий год дополнительные средства будут предоставлены", - сказал Хуснуллин.