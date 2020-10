Дегтярев привлек допсредства на строительство соцобъектов в Хабаровском крае

Хабаровскому краю дополнительно выделили более 2 миллиардов рублей на исполнение строительных проектов, которые в том числе помогут в расселении людей из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Данные о предоставлении Хабаровскому краю свыше 2 миллиардов рублей как дополнительное финансирование проектов жилищного и дорожного строительства появились в четверг, 1 октября. Об этом представителям СМИ рассказал зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин, который приехал во Владивосток. Кроме этого, вице-премьер подчеркнул, что в 2021 году, если потребуется, объемы финансирования будут увеличены, сообщает Transsib. "Мы в Хабаровский край в этом году буквально за несколько месяцев привлекли дополнительные средства – более 2 миллиардов рублей. Там трудное положение в крае, но в общем, он (Михаил Дегтярев) очень активно решает проблемы – сегодня выступил с докладом на совещании по каждой из программ - аварийным мостам, аварийному жилью, по программе "Стимул". Но даже если в текущем году не получится достроить, то на следующий год дополнительные средства будут предоставлены", - сказал Хуснуллин. Дополнительные инвестиции Хабаровский край получил во многом благодаря большой работе, проделанной врио губернатора Михаилом Дегтярёвым при отстаивании интересов региона в столице. Напомним, договоренности касаемо поддержки проектов Хабаровского края по направлениям жилищного и дорожного строительства с Маратом Хуснуллиным достигли в августе. В Москве в ходе рабочей встречи с вице-премьером, одной из самых важных тем которой выступила проблема расселения людей из аварийных жилых зданий, Михаил Дегтярёв подчеркнул, что Хабаровскому краю для возведения социально значимых объектов могут понадобиться дополнительные деньги. Вице-премьер дал обещание, что выступит в поддержку заявок региона на 2020-2022 годы. Среди прочего это относится к таким проектам, как реконструкция дороги, связывающей Ванино и Советскую Гавань, постройка трассы Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын, строительство нового жилья для целей расселения людей из аварийных строений, работы по благоустройству территорий в Амурске и Советской Гавани.

