Экс-директор «Уральских пельменей» потребовал от коллектива 55 млн рублей

Бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский подал иск в суд. Он требует от коллектива 55 миллионов рублей за 80 программ, которые были сделаны во время его работы, сообщает Е1.

Нынешний директор артистов Евгений Орлов утверждает, что эта сумма в 10 раз больше той, которую Нетиевский получал во время работы. По словам Орлова, Нетиевский подал два иска на права на вышедшие программы, однако не предоставил ни одного документа, которые их подтверждают. Экс-директор считает, что он является автором программ, но актеры сочиняли сценарии без его участия. Рассмотрение первого иска будет в Арбитражном суде Москвы в октябре, а второго — в декабре 2020 года. Напомним, 14 сентября суд запретил Сергею Нетиевскому использовать товарный знак «Уральских пельменей» и обязал его выплатить бывшим коллегам 300 тысяч рублей. Нетиевского лишили прав на «Уральские пельмени»

