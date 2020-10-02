Эксперт отметил нехватку творческого подхода в «Дебатле» Ижевска и Уфы

На дебатах цепляют, может быть, такие немного провокационные, необычные темы. А тут было — за все хорошее против всего плохого. Недораскрыта тема — например, если утечка мозгов это преступление, то какое тогда наказание? А Ижевск мог бы так нестандартно подать: да, они уезжают туда, но несут русскую культуру, и мы проникли во все корпорации, по сути мы через своих айтишников захватили мир,отметил Андрей Репин.