Эксперт отметил нехватку творческого подхода в «Дебатле» Ижевска и Уфы

Андрей Репин, коммерческий директор компании «Зеленая точка», прокомментировал свои оценки, выставленные в игре ⅛ финала проекта «Дебатл».

Тема диспута была определена как «Патриотизм и IT: стоит ли России бороться с «утечкой мозгов»? Команда Уфы защищала мнение, что потеря IT-кадров — это преступление против Родины. Их противники из Ижевска доказывали — айти-сфера не имеет границ и недопустимо лишать человека права искать лучших условий для жизни и реализации своего потенциала. По словам эксперта, обоим участникам есть над чем работать. Так, Уфа показала более стройную, логичную и структурную аргументацию, однако подкачал артистизм. На дебатах цепляют, может быть, такие немного провокационные, необычные темы. А тут было — за все хорошее против всего плохого. Недораскрыта тема — например, если утечка мозгов это преступление, то какое тогда наказание? А Ижевск мог бы так нестандартно подать: да, они уезжают туда, но несут русскую культуру, и мы проникли во все корпорации, по сути мы через своих айтишников захватили мир,отметил Андрей Репин. Ижевск получил больше за артистизм от арбитра, однако было отмечено, что капитану Андрею Матюшечкину необходимо поработать над техникой речи. Итоговый счёт игры 40-34 в пользу Уфы. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Победитель будет в четвертьфинале состязаться с лучшим из игры вторых команд Белгорода и Волгограда. Video: YouTube-канал "Город55"

