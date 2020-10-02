Эксперт прокомментировал победу Уфы в ⅛ финала «Дебатла»

Тема диспута была определена как «Патриотизм и IT: стоит ли России бороться с «утечкой мозгов»? Команда Уфы защищала мнение, что потеря IT-кадров — это преступление против Родины. Их противники из Ижевска доказывали — айти-сфера не имеет границ и недопустимо лишать человека права искать лучших условий для жизни и реализации своего потенциала.
Общее впечатление положительное, но ни один из участников не убедил меня в своей позиции, не раскрыл суть основной темы. В основном ребята свели свои аргументы, что нужно удержать студентов, которые только окончили учебное заведение, хотя речь была о специалистов высокой квалификации,прокомментировал Евгений Федяев.
Уфа получила более высокий балл за аргументацию, в полемике команды были одинаково невыразительны — не смогли нормально сформулировать и задать вопросы, давали слабые ответы, отметил эксперт. В артистизме команда из Башкирии была сильнее.
Итоговый счёт игры 40-34 в пользу Уфы. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Победитель будет в четвертьфинале состязаться с лучшим из игры вторых команд Белгорода и Волгограда.