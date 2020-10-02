Эксперт прокомментировал победу Уфы в ⅛ финала «Дебатла»

Общее впечатление положительное, но ни один из участников не убедил меня в своей позиции, не раскрыл суть основной темы. В основном ребята свели свои аргументы, что нужно удержать студентов, которые только окончили учебное заведение, хотя речь была о специалистов высокой квалификации,прокомментировал Евгений Федяев.