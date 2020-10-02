Уральскому артисту Валерию Топоркову ампутировали ногу

По словам жены Топоркова Татьяны, борьба продолжается уже два месяца. 27 июля он поступил в областную больницу, в приемном покое у него случился инфаркт. Его ввели в искусственную кому и прооперировали, после чего случились осложнения и открылись язвы. У Топоркова давно проблемы с сердцем и ногами, он лечится четыре года, ему провели много операций.