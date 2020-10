Уральскому артисту Валерию Топоркову ампутировали ногу

Уральскому заслуженному артисту России, солисту Театра эстрады Валерию Топоркову ампутировали ногу, он несколько дней лежит в реанимации, сообщает Е1.

В июле это года у него случился инфаркт, после чего началась гангрена. Во вторник ему ампутировали ногу, сейчас врачи пытаются сохранить вторую. По словам жены Топоркова Татьяны, борьба продолжается уже два месяца. 27 июля он поступил в областную больницу, в приемном покое у него случился инфаркт. Его ввели в искусственную кому и прооперировали, после чего случились осложнения и открылись язвы. У Топоркова давно проблемы с сердцем и ногами, он лечится четыре года, ему провели много операций. Со слов жены, 4 сентября с подозрением на COVID-19 артиста перевели в больницу №14 в гнойное отделение. Там врачи старались вылечить и сохранить ноги. Домой его не отпускали, так как были положительные результаты на коронавирус. 23 сентября заведующий отделением разрешил забрать Топоркова на домашний карантин, потому что у него не было признаков пневмонии. Как рассказывает Татьяна, обе ноги и обе руки артиста были в ранах. Пять дней он находился дома, однако его состояние только ухудшалось. Помогали приезжающие врачи и медсестры. В воскресенье Татьяна увезла мужа в больницу в Пышму, там ему во вторник ампутировали ногу. Актер находится в тяжелом состоянии в реанимации хирургического корпуса. Напомним, 1 сентября скончался известный уральский писатель Владислав Крапивин. У него был коронавирус, на фоне которого стали прогрессировать старые болезни.

