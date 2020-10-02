Много медведей. Почему в Свердловской области началось нашествие лесных животных

Есть в частом выходе из леса диких животных и вина людей. У медведей очень хорошее обоняние, они чувствуют запах еды за несколько сотен метров, поэтому в городе их в первую очередь привлекают несанкционированные свалки. Обнаружив там легкодоступную еду они не уходят далеко и возвращаются туда снова и снова, отмечают в региональном департаменте по охране животного мира. Такая же ситуация с местами отдыха туристов и коллективными садами. Кроме того, за последние годы заметно снизилась интенсивность охоты на медведей.