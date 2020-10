Много медведей. Почему в Свердловской области началось нашествие лесных животных

Почти каждый день с конца лета со всех уголков Свердловской области приходят сообщения, что дикие животные выходят в населенные пункты. Городские жители, которым в диковинку лесные гости, снимают их на фото и видео. В причинах нетипичного поведения диких животных разбиралось TagilCity.ru.

Лоси, лисицы, зайцы, косули — нередкие гости в городе. Но в этом году на людей наводят страх частые визиты хозяев леса — медведей. Животные были замечены в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Алапаевске, Краснотурьинске, Серове, Североуральске и других городах. И таких встреч с лесными жителями становится все больше. В поселке под Алапаевском медведица и медвежонок неделю держали в страхе жителей частных домов. Животные ежедневно приходили на обед, лакомясь яблоками и отходами в компостной яме на одном из огородов. В Нижней Туре железнодорожников шокировал молодой медведь, который не испугался криков и громких звуков. В какой-то момент зверь даже предпринял попытку нападения на людей. В Североуральске медведь гулял возле детского сада, а в Серове животное разгуливало в центре города. В Нижнем Тагиле медведи были замечены на улице Каспийской на Старателе и на проезжей части в районе поселка Северный. В Нижнем Тагиле заметили гуляющего по улице медвежонка Почему же дикие животные в этом году так часто стали выходить из лесов? Одной из причин этому стала нехватка кормовой базы перед спячкой, рассказали в департаменте по охране животного мира Свердловской области. Ситуация достаточно серьезная. Из-за теплого лета в этом году популяция медведей увеличилась. Но при этом жара также поспособствовала голодному году — в лесу очень мало ягод и кедровых шишек. С их помощью медведи нагуливают жир перед спячкой. Одной особи за сезон нужно съесть порядка 600-700 килограммов ягод. Поэтому в поисках пищи они выходят к людям,сообщили в департаменте. Ранее TagilCity.ru писало, что, по мнению экологов, аномально жаркое лето на Урале в этом году — это следствие климатических изменений на планете из-за активного таяния льдов у северного побережья. Получается, что и жара, и рост популяции диких зверей, и нехватка корма — звенья одной цепи, в начале которой стоит ухудшение экологии из-за деятельности человека. Еще одной причиной выхода медведей к людям, которая, кстати, тоже является следствием аномальной жары, охотоведы называют лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе. В этом году в ХМАО сильно горели леса. И животные, которые смогли спастись от огня, стали уходить в безопасные места, в том числе и в уральские леса. Популяция увеличилась за счет этого. Но многим «гостям» здесь уже нет места, ведь медведи делят свою территорию и не пускают чужаков. В поисках еды им приходится выходить к людям,поделился мнением с TagilCity.ru охотовед Иван Скоров. Есть в частом выходе из леса диких животных и вина людей. У медведей очень хорошее обоняние, они чувствуют запах еды за несколько сотен метров, поэтому в городе их в первую очередь привлекают несанкционированные свалки. Обнаружив там легкодоступную еду они не уходят далеко и возвращаются туда снова и снова, отмечают в региональном департаменте по охране животного мира. Такая же ситуация с местами отдыха туристов и коллективными садами. Кроме того, за последние годы заметно снизилась интенсивность охоты на медведей. Вообще в России последние 4-5 лет наблюдаем тенденцию: медведи меняют поведение, перестают стесняться людей. Раз покормился возле человека, ничего не случилось при этом — вот они и привыкают. Есть такой жесткий закон: покормил медведя — убил медведя. Зверь должен держать дистанцию от человека, иначе он теряет навыки поиска еды, выходит к людям. Это заканчивается печальнo или для одной, или для другой стороны,рассказали в заповеднике «Денежкин камень». Photo: pixabay.com Ранее заместитель мэра Краснотурьинска Александр Катаев на своей странице в соцсети обвинил местных жителей в том, что они сами приучают животных «к халяве», оставляя еду на участках и образуя свалки бытовых отходов. Прикармливая диких животных, приучая их к этакой «халяве», притупляя боязнь человека, зверю оказывается «медвежья услуга», а для рядом находящихся людей создаётся реальная опасность жизни!написал чиновник. Встреча животных и людей может обернуться трагедией для обеих сторон. Дикие звери нередко гибнут под колесами транспорта, а в случаях опасности для людей — под пулями охотников. В ночь с 24 на 25 сентября между Ивделем и Серовом пассажирский поезд сбил медведя. Под Екатеринбургом молодой медведь попал под колеса машины. В Лесном собаки загрызли медвежонка, а его разгневанную мать застрелили охотники. На Урале пассажирский поезд сбил бурого медведя Для человека встреча с хищником, даже в городских условиях, также может обернуться трагедией. Чтобы этого не произошло охотоведы рекомендуют соблюдать правила безопасности: Нельзя убегать, так как бег провоцирует нападение, а медведь развивает скорость до 60 км/ч. Если зверь вас заметил, нужно постараться вести себя шумно и, не поворачиваясь спиной, уходить назад.

Нельзя подходить к медвежатам, так как рядом может находится их мать. Она без раздумий нападет на человека, считая его угрозой для потомства.

Садоводам и тем, кто живет в частных домах, лучше всего минимизировать количество пищевых отходов в открытом доступе.

Если животное наведывается регулярно в одно и тоже место, следует вызвать специалистов из департамента по охране животного мира. Для решения проблемы охотоведы из департамента применяют два способа — либо отстрел, либо усыпление и перевозка в безопасное место. Тактика выбирается исходя из размера, физического и психического состояния животного. Взрослые особи чаще всего агрессивны и опасны, поэтому сначала их стараются прогнать обратно в лес, если не получается, то отстреливают. Молодых медведей и медвежат можно усыпить и перевезти в другое место,сообщили в ведомстве. Но перевозить животных при этом необходимо не менее, чем за 200 километров, так как 20-30 километров для них не расстояние, и они вернуться снова, сообщили в заповеднике «Денежкин камень». В недавнем времени стало известно, что в Свердловской области было принято решение дополнительно отстрелить 23 медведя, чтобы скорректировать их численность. Этим займутся охотоведы и владельцы охотхозяйств. В Свердловской области дополнительно отстрелят более двух десятков медведей Но есть ли более гуманные способы контроля популяции? Например, вариант с помещением в зоопарк. Однако оказывается, что зоопарки не готовы принимать у себя диких медведей, и этому есть свои причины. Нам ежегодно звонят десятки людей с просьбой пристроить медвежат. Вот представьте, что будет, если зоопарк будет брать каждого такого животного. В среднем за год нам предлагают 20–50 медвежат. Продолжительность жизни каждого медведя в среднем 30 лет. Что тогда с нами будет?рассказали в екатеринбургском зоопарке. Также специалисты зверинцев отмечают, что в дикой природе действует закон естественного отбора. И человеку не всегда стоит вмешиваться и брать на себя ответственность там, где не надо. Это касается и подкармливания зверей. Вредная и легкодоступная пища может привести к болезням ЖКТ и, как следствие, гибели животного. Photo: pixabay.com Еще одним вариантом спасения хищников от отстрела мог бы стать специализированный медвежий питомник или заповедник. Такие, например, существуют в Якутии, на Дальнем Востоке, Тверской и Нижегородской областях и других регионах. Там специалисты заботятся о медвежатах и уже подросших особей отпускают в дикую природу, отслеживая при этом их популяцию. Но в Свердловской области подобных центров не существует. Такие питомники — это в основном инициатива частных лиц или фондов. Вообще, у нас в регионе, несмотря на рост в последние годы, численность медведей считается не такой большой — примерно четыре тысячи особей. На Северо-Западе страны их гораздо больше. Например, в Архангельской области около 18 тысяч. Возможно, поэтому считается нецелесообразным делать для них заповедники. Ведь контролировать популяцию можно только отстрелом,считает Иван Скоров. Рост численности медведей за последние несколько лет наблюдается по всей России. Больше всего на севере, Камчатке и Дальнем Востоке. Все-таки, самым эффективным способом сократить популяцию животных специалисты считают санкционированную охоту. В некоторых регионах страны правительство предлагает освободить охотников от сборов и пошлин, связанных с добычей хищников, а также открыть специальные курсы по обучению охоте на медведей. Однако природа — очень хрупкая вещь, и любое резкое вмешательство может нарушить баланс.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter