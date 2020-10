На Урале склад «Монетки» заплатит 100 тысяч за несоблюдение «антиковидных» требований

В Екатеринбурге ООО «Элемент-Трейд» (магазины «Монетка») грозит штраф в размере 100 тысяч рублей за несоблюдение требований безопасности по недопущению распространения коронавируса, сообщает Управление Роспотребнадзора Свердловской области.

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование в отношении распределительного центра, расположенного в районе Новосвердловской ТЭЦ, по информации, поступившей из лечебно-профилактического учреждения о регистрации случаев заболевания СОVID-2019. Установлено, что в условиях рисков распространения коронавируса, в складских помещениях распределительного центра было установлено 50 бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа вместо положенного 671 прибора с учетом площади помещений. В результате был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и передан на рассмотрение в суд. Он признал компанию виновной в нарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Напомним, ранее в Екатеринбурге магазин «Кировский» привлекли к административной ответственности за ненадлежащую дезинфекцию. Проверка была проведена по заявлению гражданина. Магазин заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей. В Екатеринбурге «Кировский» наказали за плохую дезинфекцию

