На Урале склад «Монетки» заплатит 100 тысяч за несоблюдение «антиковидных» требований

В результате был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и передан на рассмотрение в суд. Он признал компанию виновной в нарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.