Негодующий губернатор и много медведей. Итоги дня в Свердловской области

В Свердловской области с конца лета практически каждый день жители сообщают о том, что дикие звери выходят на городские улицы. Специалисты считают, что причинами является нехватка кормовой базы перед спячкой, лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе, а также то, что люди сами подкармливают животных. Для решения проблемы охотоведами из департамента по охране животного мира используют два способа — отстрел или усыпление и перевозка в безопасное место. Тактика выбирается в зависимости от размера, физического и психического состояния животного. Возможен вариант с помещением в зоопарки, однако они не готовы к этому. Проблемой является длительность жизни медведя. Она составляет около 30 лет. Еще один вариант — помещение в специализированный питомник или заповедник. Однако в Свердловской области таких центров не существует. Именно потому специалисты считают санкционированную охоту лучшим вариантом для сокращения популяции животных.