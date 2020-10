Негодующий губернатор и много медведей. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 2 октября.

В Свердловской области с конца лета практически каждый день жители сообщают о том, что дикие звери выходят на городские улицы. Специалисты считают, что причинами является нехватка кормовой базы перед спячкой, лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе, а также то, что люди сами подкармливают животных. Для решения проблемы охотоведами из департамента по охране животного мира используют два способа — отстрел или усыпление и перевозка в безопасное место. Тактика выбирается в зависимости от размера, физического и психического состояния животного. Возможен вариант с помещением в зоопарки, однако они не готовы к этому. Проблемой является длительность жизни медведя. Она составляет около 30 лет. Еще один вариант — помещение в специализированный питомник или заповедник. Однако в Свердловской области таких центров не существует. Именно потому специалисты считают санкционированную охоту лучшим вариантом для сокращения популяции животных. Много медведей. Почему в Свердловской области началось нашествие лесных животных Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и жителей города, которые не соблюдают масочный режим. Он призвал серьезней отнестись к выполнению мер коронавирусной безопасности. В результате контроль за соблюдением масочного режима был ужесточен. В метро екатеринбуржцев перестали пускать без средств индивидуальной защиты. Кроме того, 3 октября планируется проведение рейдов в ТРЦ и общественном транспорте. После претензий Куйвашева в Екатеринбурге ужесточили масочный режим В Свердловской области стартовала вакцинация от коронавируса. Однако в Нижнем Тагиле такой возможности пока что нет. Частные клиники услугу не предоставляют, так как у них попросту не оборудованы прививочные кабинеты. В государственные клиники поступление препарата в ближайшее время не ожидается, так как нет условий для транспортировки и хранения. Вакцину необходимо хранить в специальном холодильнике с температурой -24 градуса. На данный момент вопрос прорабатывается больницами. Возможно, будут привлечены администрация города и Роспотребнадзор. В Нижнем Тагиле пока не ждут поступления вакцины от коронавируса Магазин «Кировский» в Екатеринбурге проверили сотрудники Роспотребнадзора. Основанием послужила жалоба гражданина на несоблюдение санитарных норм. Выявлены нарушения режима дезинфекции. Кроме того, график уборки заполнялся сотрудниками заранее. На организацию наложили штраф в размере 100 тысяч рублей. В Екатеринбурге «Кировский» наказали за плохую дезинфекцию

