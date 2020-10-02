Нижний Тагил посетила делегация ветеранов из Екатеринбурга

Нижний Тагил посетила делегация ветеранов из Екатеринбурга

Сегодня, 10:47ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Нижний Тагил приехала делегация ветеранов из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба администрации города.

Первый замглава администрации города Вячеслав Горячкин провел встречу с ними. Он рассказал о том, какие проекты были реализованы за последние два года, а над какими продолжается работа.

Вице-мэр сделал акцент на программу переселения горожан из ветхого жилья, проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также программы «Комфортная городская среда» и «Демография».

Он отметил, что в рамках подготовки к празднованию 300-летия Нижнего Тагила реализуются масштабные проекты, например строится мост через тагильский пруд.

Делегация вместе с представителями Центра развития туризма посетила несколько достопримечательностей, таких как сквер советской скульптуры музея изобразительных искусств, Парк Победы на ГГМ и строительная площадка строящегося моста.

Участники поездки остались довольны посещением Нижнего Тагила и выразили благодарность за ее организацию.

Напомним, 24 сентября в Нижнем Тагиле после реконструкции открыли парк Победы на ГГМ.

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