Нижний Тагил посетила делегация ветеранов из Екатеринбурга

В Нижний Тагил приехала делегация ветеранов из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба администрации города.

Первый замглава администрации города Вячеслав Горячкин провел встречу с ними. Он рассказал о том, какие проекты были реализованы за последние два года, а над какими продолжается работа. Вице-мэр сделал акцент на программу переселения горожан из ветхого жилья, проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также программы «Комфортная городская среда» и «Демография». Он отметил, что в рамках подготовки к празднованию 300-летия Нижнего Тагила реализуются масштабные проекты, например строится мост через тагильский пруд. Делегация вместе с представителями Центра развития туризма посетила несколько достопримечательностей, таких как сквер советской скульптуры музея изобразительных искусств, Парк Победы на ГГМ и строительная площадка строящегося моста. Участники поездки остались довольны посещением Нижнего Тагила и выразили благодарность за ее организацию. Напомним, 24 сентября в Нижнем Тагиле после реконструкции открыли парк Победы на ГГМ. В Нижнем Тагиле после реконструкции торжественно открыли парк Победы на ГГМ

