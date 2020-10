В Екатеринбурге после претензий Евгения Куйвашева к мэру Александру Высокинскому и свердловчанам, был ужесточен масочный режим, сообщает 66.RU.

В частности, в метро перестали пускать пассажиров, не имеющих медицинской маски. Кроме того, на каждой станции дежурят полицейские и останавливают горожан без средств защиты. Ранее Куйвашев говорил, что хотел бы избежать ужесточения ограничений. Однако добавил, что при ухудшении эпидемиологической ситуации снова придется ввести карантинные меры. Куйвашев раскритиковал мэра и жителей Екатеринбурга из-за отсутствия масок

