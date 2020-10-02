Проблема с кислотным Левихинским рудником вышла на федеральный уровень

Напомним, к ситуации привлек внимание блогер-путешественник, опубликовав фотографии рудника. Поселок находится в 35 километрах от Нижнего Тагила. Блогер сообщил, что рудник заброшен с 2004 года, затем его затопило и оттуда начали вытекать кислотные реки.