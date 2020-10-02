Проблема с кислотным Левихинским рудником вышла на федеральный уровень

Проблема с кислотным Левихинским рудником вышла на федеральный уровень

Сегодня, 21:46ОбществоPhoto: Скриншот видео Первого канала
«Первый канал» снял сюжет о кислотном Левихинском руднике под Нижним Тагилом.

Напомним, к ситуации привлек внимание блогер-путешественник, опубликовав фотографии рудника. Поселок находится в 35 километрах от Нижнего Тагила. Блогер сообщил, что рудник заброшен с 2004 года, затем его затопило и оттуда начали вытекать кислотные реки.

Прокуратурой Свердловской области направлено обращение в суд с просьбой о ликвидации Левихинского рудника. По итогам проведенного ведомством рейда выявлено загрязнение реки Тагил и негативного воздействия на природу из-за попадания шахтных вод в окружающую среду.

Объект необходимо включить в госреестр как наносящий вред и затем законсервировать.

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