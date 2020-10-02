Путин подписал закон о возврате излишне уплаченных страховых взносов в ПФР

Закон был создан для реализации постановления Конституционного суда РФ от 31 октября 2019 года. Суд счел не соответствующим конституции ограничение права страхователя на возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов на ОПС лишь в силу самого факта учета сведений о данных взносах на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.