Путин подписал закон о возврате излишне уплаченных страховых взносов в ПФР

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает порядок возврата излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС). Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Закон был создан для реализации постановления Конституционного суда РФ от 31 октября 2019 года. Суд счел не соответствующим конституции ограничение права страхователя на возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов на ОПС лишь в силу самого факта учета сведений о данных взносах на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. Конституционный суд отметил, что должна учитываться структура тарифа страховых взносов, факт наступления у гражданина страхового случая, а также приведет ли изменение информации об учтенных взносах к снижению пенсионного обеспечения. Теперь же в Налоговый кодекс РФ будут внесены изменения, которые обеспечивают право страхователя на возврат излишне уплаченных страховых взносов с учетом структуры тарифа. Закон начнет действовать с 1 января 2021 года. Ранее в России предложили отменить накопительную часть пенсии для людей пенсионного возраста и перенести это обязательство на людей, рожденных после 1980 года. В России предложили отдать накопительную часть пенсии молодежи

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter