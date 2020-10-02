“Россети” завершили подготовку инфраструктуры юга РФ к отопительному сезону

Группа компаний “Россети” продолжает вкладывать средства в развитие инфраструктуры в Южном федеральном округе. В текущем году для этих целей было направлено почти девятнадцать миллиардов рублей. В ближайшее время компания собирается ввести в работу больше полутора тысяч МВА трансформаторной мощности и более тысячи километров линий электропередачи. Для развития инфраструктуры ЮФО были построены заходы ЛЭП 220 кВ «Вышестеблиевская – Бужора» и 220 кВ «Бужора – НПС-8» на три тяговые подстанции РЖД на Кубани.