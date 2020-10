“Россети” завершили подготовку инфраструктуры юга РФ к отопительному сезону

Министр энергетики России Александр Новак провел совещание, на котором руководитель “Россетей” Павел Ливинский сообщил об окончании основных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду на Кубани, на которые было потрачено 5,6 млрд рублей.

Издание сообщает, что в этом году на подготовку инфраструктуры к ОЗП компания “Россети” направила более пяти миллиардов рублей. Помимо отчета о проделанных работах, Ливинский рассказал о снижении аварийности в сетях 110 кВ и выше на территории Южного федерального округа на 21%, сообщает kuban.kp.ru. Для обеспечения бесперебойной работы электросетей в осенне-зимний период энергетиками был создан запас оборудования и материалов, которые будут использоваться при аварийных ситуациях, а также подготовлен парк резервных источников электроснабжения. Группа компаний “Россети” продолжает вкладывать средства в развитие инфраструктуры в Южном федеральном округе. В текущем году для этих целей было направлено почти девятнадцать миллиардов рублей. В ближайшее время компания собирается ввести в работу больше полутора тысяч МВА трансформаторной мощности и более тысячи километров линий электропередачи. Для развития инфраструктуры ЮФО были построены заходы ЛЭП 220 кВ «Вышестеблиевская – Бужора» и 220 кВ «Бужора – НПС-8» на три тяговые подстанции РЖД на Кубани. Также в планах компании строительство новой цифровой подстанции на 110 кВт 110 кВ «Ангарская» в Краснодаре и проведение ремонтно-восстановительных работ на подстанции 220 кВ «Садовая» в Волгограде. В южном округе России дочерними компаниями «Россетей» являются «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Юг» и «Россети Кубань», а также компания «Мобильные ГТЭС Россети ФСК ЕЭС», которая управляет объектами малой генерации.

