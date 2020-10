«Спартак» отдал Рассказова и Ломовицкого в аренду тульскому «Арсеналу»

«Оружейники» после девяти матчей находятся на 12-м месте турнирной таблицы чемпионата России.

Тульский «Арсенал» арендовал у московского «Спартака» двух футболистов: защитника Николая Рассказова и полузащитника Александра Ломовицкого. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу «Арсенала». Соглашение двух клубов РПЛ рассчитано до конца сезона-2020/21. Ломовицкий уже играл за «Арсенал» на правах арендах в минувшем чемпионате. Нынешний сезон хавбек начинал в «Химках». Рассказов в последнее время перестал попадать в состав команды Доменико Тедеско. С начала сезона Николай сыграл лишь один матч в первенстве ФНЛ за «Спартак-2».

