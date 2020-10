Среднеуральской птицефабрике предложили перенести производство в другое место

Учредителю птицефабрики «Среднеуральская» Андрею Косилову губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил перенести производственную площадку в другое место, которое будет располагаться подальше от населенных пунктов, сообщает департамент информполитики региона.

Куйвашев пообещал в этом случае помочь трудоустроиться сокращенному персоналу, если оно состоится, а также с выбором подходящей площадки для работы. Также предприятие сможет получить льготный кредит и воспользоваться соцгарантиями. Об этом было заявлено в ходе совещания с главой региона, замгенпрокурора РФ Игорем Ткачёвым и свердловским прокурором Сергеем Охлопковым. По словам Куйвашева даже самые современные технологии не помогут избавиться от запаха с птицефабрики. Это сильно сказывается на качестве жизни людей. Мы готовы со своей стороны участвовать всеми силами в реализации проекта строительства птицефабрики на другом месте, сказал губернатор. Напомним, Среднеуральская птицефабрика является одной из лидирующих по производству мяса птицы в Свердловской области. Она производит восемь миллионов бройлеров ежегодно. Ранее предприятие принадлежало региону, однако в 2015 году его признали банкротом, а в 2017 году на торгах ее выкупил агрохолдинг «Равис». В течение последних нескольких лет работа фабрики сопровождается различными нарушениями лесного, водного и природоохранного законодательства.

