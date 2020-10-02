Среднеуральской птицефабрике предложили перенести производство в другое место

Напомним, Среднеуральская птицефабрика является одной из лидирующих по производству мяса птицы в Свердловской области. Она производит восемь миллионов бройлеров ежегодно. Ранее предприятие принадлежало региону, однако в 2015 году его признали банкротом, а в 2017 году на торгах ее выкупил агрохолдинг «Равис». В течение последних нескольких лет работа фабрики сопровождается различными нарушениями лесного, водного и природоохранного законодательства.