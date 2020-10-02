Еще один свердловчанин оштрафован за непредоставление данных о COVID-статусе

Мужчина нарушил часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд назначил штраф в размере 7,5 тысяч рублей.
По состоянию на 2 октября, с начала августа в регион прибыло 19 920 человек. В трехдневный срок тестирование прошли 19 272 прибывших. Выявлено 80 случаев заражения коронавирусом.
648 туристов не предоставили данные о прохождении тестирования, из них на 268 составлены административные материалы.
В общей сложности выписано четыре штрафа на сумму 37 500 рублей.
Напомним, накануне первый подобный штраф назначен тагильчанке. Размер составил 7,5 тысяч рублей.