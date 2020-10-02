Еще один свердловчанин оштрафован за непредоставление данных о COVID-статусе

Еще один свердловчанин оштрафован за непредоставление данных о COVID-статусе

Сегодня, 20:11ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
1 октября суд назначил штраф жителю Каменска-Уральского, вовремя не предоставившему данные о COVID-статусе, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

Мужчина нарушил часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд назначил штраф в размере 7,5 тысяч рублей.

По состоянию на 2 октября, с начала августа в регион прибыло 19 920 человек. В трехдневный срок тестирование прошли 19 272 прибывших. Выявлено 80 случаев заражения коронавирусом.

648 туристов не предоставили данные о прохождении тестирования, из них на 268 составлены административные материалы.

В общей сложности выписано четыре штрафа на сумму 37 500 рублей.

Напомним, накануне первый подобный штраф назначен тагильчанке. Размер составил 7,5 тысяч рублей.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областьштрафтуристкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы