Свердловчанка взяла кредит на 300 тысяч рублей и отдала его мошенникам

63-летней жительнице Екатеринбурга позвонили лжесотрудники банка и сказали, что на нее оформлен кредит, который нужно срочно погасить. Испугавшись того, что ее счета будут заблокированы, она отправилась в банк. Там она сняла все деньги, а также оформила кредит на 300 тысяч рублей, после чего перевела их мошенникам.