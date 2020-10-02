Свердловчанка взяла кредит на 300 тысяч рублей и отдала его мошенникам

Свердловчанка взяла кредит на 300 тысяч рублей и отдала его мошенникам

Сегодня, 14:12ОбществоPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге телефонные мошенники выманили у пенсионерки полмиллиона рублей, сообщает Е1.

63-летней жительнице Екатеринбурга позвонили лжесотрудники банка и сказали, что на нее оформлен кредит, который нужно срочно погасить. Испугавшись того, что ее счета будут заблокированы, она отправилась в банк. Там она сняла все деньги, а также оформила кредит на 300 тысяч рублей, после чего перевела их мошенникам.

После этого пенсионерка по просьбе аферистов разорвала чеки, однако успела перед этим сфотографировать документы.

По словам дочери потерпевшей, женщина ухаживает за онкобольным мужем, который сейчас находится на химиотерапии.

Пенсионерка обратилась в полицию, обнако там ее оправили за расшифровкой звонка к сотовому оператору.

Напомним, 26 сентября екатеринбуржец вернул мошенникам 1,3 миллиона рублей за несуществующий кредит.

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