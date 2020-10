Свердловская избирательная комиссия отказала активистам в проведении референдума о прямых выборах мэра. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации региона.

Согласно ему, причиной стали неверно указанные паспортные данные одного из активистов «Народной инициативы». Напомним, в течение нескольких месяцев активисты собирали подписи для внесения в Законодательное собрание инициативы по возврату прямых выборов мэра. Активистам требовалось собрать порядка 10 тысяч подписей. В результате было собрано более 15 тысяч, но 1,3 тысячи была признана недействительной. Вице-губернатор Бидонько высказал мнение о прямых выборах мэра в Екатеринбурге

