Тагильские слаломисты принимают участие в первенстве Европы по гребному слалому, сообщает «Тагильский рабочий».

Оно проходит в Польше в Кракове. В соревнованиях принимают участие юниоры и юниорки до 23 лет. В составе сборной команды России выступят три воспитанника тагильской СШОР «Уралец»: Александр Харламцев, Дмитрий Лабасов и Дмитрий Храмцов. Сегодня пройдут командные соревнования по всем дисциплинам, а 3 и 4 октября проведут полуфинальные и финальные заезды. Напомним, в начале сентября нижнетагильские слаломисты вернулись с победой с чемпионата России. Тагильские слаломисты вернулись с победой с Кубка России

